MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag billiger

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 318,00 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 3,3 Prozent auf 318,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 317,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 330,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 103.010 MTU Aero Engines-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,20 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 34,37 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,32 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 353,20 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 16.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 25.02.2026.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2024 auf 13,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX aktuell: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus

MTU-Aktie dennoch deutlich tiefer: MTU korrigiert Umsatzprognose nach oben - Dollar-Entwicklung als Treiber