MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag verlustreich

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 324,70 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 324,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 324,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 330,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.969 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,85 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 55,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,32 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 351,70 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen. MTU Aero Engines dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 13,84 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

