MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 230,70 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 230,70 EUR. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 231,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,60 EUR. Zuletzt wechselten 54.456 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2023 auf bis zu 158,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2022 mit 3,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,59 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,33 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte MTU Aero Engines einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.717,00 EUR im Vergleich zu 1.513,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 30.04.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,16 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

