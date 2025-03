MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 345,00 EUR abwärts.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 345,00 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 339,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 341,20 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.512 Stück gehandelt.

Am 05.03.2025 markierte das Papier bei 356,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 208,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 39,51 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,32 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 354,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 13,84 EUR in den Büchern stehen haben wird.

