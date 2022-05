MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 20.05.2022 12:22:00 Uhr 1,9 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 185,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.792 MTU Aero Engines-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,90 EUR erreichte der Titel am 19.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 17,54 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.11.2021 bei 161,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 14,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 223,43 EUR.

Am 29.04.2022 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.180,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 989,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 28.07.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

