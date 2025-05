MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 339,60 EUR zu.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 339,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 340,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 340,00 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 7.887 Aktien.

Bei 356,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 4,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 37,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an MTU Aero Engines-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,81 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 347,90 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte MTU Aero Engines am 24.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,99 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren verdient

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Deutsche Bank AG: Hold für MTU Aero Engines-Aktie