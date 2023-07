MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag nahe Nulllinie

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 224,10 EUR.

Mit einem Kurs von 224,10 EUR zeigte sich die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 226,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 222,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 223,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.123 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 149,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,90 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 26.04.2023 vor. MTU Aero Engines hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,89 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.544,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.180,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die MTU Aero Engines-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2024 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MTU Aero Engines verdient

Erste Schätzungen: MTU Aero Engines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken