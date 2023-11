MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 188,10 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 188,10 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 189,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 186,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 31.750 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 23,26 Prozent niedriger. Am 21.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 18,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 210,78 EUR an.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.517,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,89 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

