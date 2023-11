MTU Aero Engines Aktie News: Anleger schicken MTU Aero Engines am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 186,25 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 186,25 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 189,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 186,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 52.464 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 21.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 210,78 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.517,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,89 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

