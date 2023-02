MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagnachmittag im Aufwind

Im XETRA-Handel gewannen die MTU Aero Engines-Papiere um 04:07 Uhr 0,8 Prozent. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 232,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 229,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.952 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 20.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 235,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,53 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 149,20 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 55,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 238,80 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 14.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1.513,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.180,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.04.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,06 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie unter Druck: Anleger machen Kasse

MTU-Aktie dennoch im Plus: Hauck Aufhäuser stuft MTU aus "Sell" herunter - Kursziel deutlich gekürzt

MTU-Aktie verliert dennoch: MTU übertrifft eigene Gewinnprognose für 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines