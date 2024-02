MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochmittag mit Einbußen

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 222,90 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 222,90 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 221,20 EUR. Bei 223,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.333 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit Abgaben von 29,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 229,56 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Am 27.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.513,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,84 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

