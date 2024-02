MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 223,10 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 223,10 EUR abwärts. Bei 221,20 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 223,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.441 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 245,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,86 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 41,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte MTU Aero Engines 3,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 229,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.517,00 EUR – ein Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.513,00 EUR erwirtschaftet hatte.

MTU Aero Engines wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen. Am 01.05.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,84 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Airbus-Aktie etwas höher: Luftfahrtmesse in Singapur mit Airbus und ohne Boeing-Jets - Comac zeigt C919

Schwacher Handel: LUS-DAX verliert am Mittag

Börse Frankfurt in Rot: DAX verliert