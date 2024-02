MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Die Aktie von MTU Aero Engines hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 223,60 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die MTU Aero Engines-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 223,60 EUR. Bei 223,80 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 223,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 223,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.381 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,02 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 229,56 EUR an.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.513,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. MTU Aero Engines dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

