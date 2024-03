MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines büßt am Donnerstagmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 224,80 EUR.

Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 224,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 223,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 37.553 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 8,28 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten MTU Aero Engines-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 239,33 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1.717,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.513,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

