MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag nahezu unbewegt

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 242,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 243,50 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 240,70 EUR. Bei 243,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 15.492 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 243,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2023 erreicht. 0,49 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 62,67 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 242,30 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1.513,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.180,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.04.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 26.04.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,34 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU-Aktie höher: MTU Aero Engines übernimmt Elektromotorenentwickler eMoSys

MTU-Aktie gefragt: MTU überzeugt bei Umsatz und Gewinn und bestätigt Prognose

MTU-Aktie stärker: Starkes Umsatz- und Gewinnzuwachs im ersten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines