MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag billiger

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 227,80 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 227,80 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 227,30 EUR. Bei 231,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.188 Stück gehandelt.

Bei 241,50 EUR erreichte der Titel am 22.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 6,01 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 43,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,37 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 251,67 EUR.

Am 16.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,10 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

