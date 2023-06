MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittag mit Aufschlag

Um 11:49 Uhr ging es für das MTU Aero Engines-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 239,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 241,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 240,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.156 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 2,25 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR. Mit Abgaben von 37,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 251,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 26.04.2023. In Sachen EPS wurden 2,89 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,74 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 1.544,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.180,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 26.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 26.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

