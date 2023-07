MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagnachmittag mit Verlusten

MTU Aero Engines im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 225,00 EUR ab.

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 225,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 224,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 226,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 36.831 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 253,90 EUR an.

MTU Aero Engines gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,89 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,74 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.544,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.180,00 EUR eingefahren.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 26.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

