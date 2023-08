MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Blick auf MTU Aero Engines-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 205,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 205,00 EUR zu. Bei 206,30 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 201,80 EUR. Bisher wurden heute 46.457 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Mit einem Zuwachs von 19,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Mit Abgaben von 27,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 243,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MTU Aero Engines am 26.07.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.549,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MTU Aero Engines einen Umsatz von 1.289,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MTU Aero Engines am 27.10.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass MTU Aero Engines ein EPS in Höhe von 10,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

