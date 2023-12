MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Donnerstagmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 192,80 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,3 Prozent auf 192,80 EUR ab. Bei 192,00 EUR markierte die MTU Aero Engines-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,00 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.715 Stück gehandelt.

Bei 245,10 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,95 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 216,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -10,61 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.517,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umgesetzt.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 10,98 EUR je Aktie in den MTU Aero Engines-Büchern.

