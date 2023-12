MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 194,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 194,60 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf 194,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 192,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MTU Aero Engines-Aktien beläuft sich auf 42.749 Stück.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 20,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 23,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 216,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. MTU Aero Engines vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -10,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,45 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben

Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter

DAX 40-Wert MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren abgeworfen