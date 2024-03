MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines legt am Mittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 227,30 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 227,30 EUR. Bei 228,20 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 225,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.420 MTU Aero Engines-Aktien.

Am 22.04.2023 markierte das Papier bei 245,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,83 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Abschläge von 30,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,59 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,33 EUR an.

Am 29.02.2024 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,48 Prozent auf 1.717,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.513,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,20 EUR fest.

