MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 225,30 EUR.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 225,30 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 225,70 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.636 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei 245,10 EUR erreichte der Titel am 22.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 29,78 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 3,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,33 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 29.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.717,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.513,00 EUR umgesetzt.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 12,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

