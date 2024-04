MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines schiebt sich am Montagmittag vor

So bewegt sich MTU Aero Engines

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 215,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:41 Uhr 1,6 Prozent auf 215,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 215,50 EUR. Bei 213,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.609 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 245,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,84 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 26,52 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,83 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 249,44 EUR.

Am 29.02.2024 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,72 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.05.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,14 EUR je Aktie belaufen.

