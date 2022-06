MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte um 22.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 172,55 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 172,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 174,45 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 5.402 Aktien.

Bei 223,10 EUR erreichte der Titel am 23.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 6,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 224,14 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 29.04.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,74 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 989,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.180,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte MTU Aero Engines am 27.07.2022 präsentieren. Am 28.07.2023 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

