MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 15:52 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 232,80 EUR. Das Tagestief markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 230,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 235,00 EUR. Zuletzt wechselten 63.122 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der MTU Aero Engines-Aktie ist somit 5,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 149,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,91 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

MTU Aero Engines ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,89 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 1.544,00 EUR gegenüber 1.180,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 26.07.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 26.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 10,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU- und SAFRAN-Aktien mit Gewinnen: MTU und SAFRAN schmieden Bündnis für europäischen Hubschrauber-Antrieb

MTU Aero Engines-Aktie springt hoch: MTU wird optimistischer für Gesamtjahr 2023

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines