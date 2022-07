MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag im Minusbereich

Die Aktie notierte um 22.07.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 190,35 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 189,95 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.837 MTU Aero Engines-Aktien.

Bei 221,10 EUR erreichte der Titel am 28.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 13,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 159,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die MTU Aero Engines-Aktie im Durchschnitt mit 221,75 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 29.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 1,08 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 989,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.180,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. MTU Aero Engines dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 7,92 EUR im Jahr 2022 aus.

