MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 204,50 EUR ab.

Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 204,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte MTU Aero Engines-Aktie bei 204,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 205,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.126 MTU Aero Engines-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. 19,85 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 149,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,00 EUR aus.

Am 26.07.2023 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.549,00 EUR – ein Plus von 20,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.289,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.10.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 24.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

