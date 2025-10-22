DAX24.270 -0,3%Est505.659 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1598 -0,1%Öl62,41 +1,2%Gold4.092 -0,8%
MTU Aero Engines im Blick

MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Vormittag fester

22.10.25 09:22 Uhr
MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 386,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 386,50 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 388,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 387,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.797 MTU Aero Engines-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 399,50 EUR. Gewinne von 3,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 249,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 35,42 Prozent wieder erreichen.

Nachdem MTU Aero Engines seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,07 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 396,67 EUR je MTU Aero Engines-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte MTU Aero Engines am 16.02.2016 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 17,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

RTX-Aktie steigt klar: Optimistischer Ausblick - Ziele angehoben

Buy von Jefferies & Company Inc. für MTU Aero Engines-Aktie

Airbus-Aktie erreicht Rekordhoch - Beflügelt von positiven Sektor-News

