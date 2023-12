MTU Aero Engines Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von MTU Aero Engines

Aktie im Blick

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 193,70 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die MTU Aero Engines-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 193,70 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie gab in der Spitze bis auf 193,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.324 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,54 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 216,00 EUR aus.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.517,00 EUR im Vergleich zu 1.349,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 10,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

