MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 217,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 217,00 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,10 EUR an. Bei 210,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 298.388 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 245,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,95 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 217,88 EUR angegeben.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,14 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1.349,00 EUR umsetzen können.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den MTU Aero Engines-Gewinn für das Jahr 2023 auf 10,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Papier MTU Aero Engines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor einem Jahr bedeutet

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsstart stärker