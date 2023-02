MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Nachmittag stärker

Um 04:06 Uhr sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 232,10 EUR zu. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 233,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,10 EUR. Bisher wurden heute 65.850 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Am 20.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 235,00 EUR an. 1,23 Prozent Plus fehlen der MTU Aero Engines-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 238,80 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 14.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat MTU Aero Engines 1.513,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 10,09 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

