MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagvormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 1,0 Prozent auf 231,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 232,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.841 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 20.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 235,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MTU Aero Engines-Aktie 1,32 Prozent zulegen. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 55,43 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 238,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MTU Aero Engines am 14.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,22 Prozent auf 1.513,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.180,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte MTU Aero Engines am 26.04.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 26.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,09 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

