MTU Aero Engines Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von MTU Aero Engines

So entwickelt sich MTU Aero Engines

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 214,60 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 214,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 212,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 215,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.375 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MTU Aero Engines-Aktie somit 12,44 Prozent niedriger. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 26,28 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,85 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 3,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der MTU Aero Engines-Aktie wird bei 229,56 EUR angegeben.

MTU Aero Engines ließ sich am 27.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.517,00 EUR – ein Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MTU Aero Engines 1.513,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Am 01.05.2025 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,84 EUR je MTU Aero Engines-Aktie belaufen.

