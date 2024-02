MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 215,10 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 215,10 EUR abwärts. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 212,00 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,70 EUR. Bisher wurden heute 134.323 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2023 bei 245,10 EUR. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 12,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MTU Aero Engines-Aktie damit 35,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2022 3,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,85 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 229,56 EUR an.

Am 27.10.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -10,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 2,23 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.517,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.513,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

