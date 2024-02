MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Das Papier von MTU Aero Engines gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 214,20 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 214,20 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 213,90 EUR nach. Bei 215,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.125 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 245,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,43 Prozent. Am 22.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,85 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 229,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,61 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines ein EPS von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.517,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.513,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte MTU Aero Engines die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2023 10,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

