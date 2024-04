MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MTU Aero Engines legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 217,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 217,80 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 218,30 EUR. Bei 217,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 18.524 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 12,49 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 27,36 Prozent wieder erreichen.

Für MTU Aero Engines-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,68 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,44 EUR aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 29.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MTU Aero Engines im vergangenen Quartal 1,72 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MTU Aero Engines 1,51 Mrd. EUR umsetzen können.

MTU Aero Engines dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von MTU Aero Engines rechnen Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 12,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Handelsende zu

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich mit Kursplus

LUS-DAX aktuell: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagmittag steigen