MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gewinnt am Mittag

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 229,50 EUR zu.

Um 11:48 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 229,50 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 229,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,30 EUR. Der Tagesumsatz der MTU Aero Engines-Aktie belief sich zuletzt auf 13.204 Aktien.

Am 22.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 241,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,23 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 45,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,37 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 251,67 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

XETRA-Handel LUS-DAX sackt am Dienstagmittag ab