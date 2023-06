MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 235,80 EUR zu. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 235,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 233,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 50.119 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 245,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,94 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 252,90 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MTU Aero Engines am 26.04.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,89 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.544,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.180,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von MTU Aero Engines rechnen Experten am 26.07.2024.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 10,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

MTU- und SAFRAN-Aktien mit Gewinnen: MTU und SAFRAN schmieden Bündnis für europäischen Hubschrauber-Antrieb

MTU Aero Engines-Aktie springt hoch: MTU wird optimistischer für Gesamtjahr 2023

SAFRAN-Aktie mit Verlusten: SAFRAN-Chef glaubt an lange andauernden Teilemangel

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines