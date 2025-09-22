MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Kurs der MTU Aero Engines

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 368,20 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 368,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MTU Aero Engines-Aktie sogar auf 368,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,40 EUR. Zuletzt wechselten 29.946 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 395,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,50 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 249,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Verlust von 32,21 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,92 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 394,44 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von MTU Aero Engines.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 17,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

