MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Mittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 163,40 EUR abwärts.

Die MTU Aero Engines-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 163,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 162,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 164,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.737 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 158,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 211,50 EUR je MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 26.07.2023 legte MTU Aero Engines die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.549,00 EUR im Vergleich zu 1.289,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.10.2024 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,85 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

