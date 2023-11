MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag tiefer

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MTU Aero Engines-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 187,65 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 187,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 187,30 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,00 EUR. Bisher wurden heute 1.605 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.04.2023 auf bis zu 245,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Abschläge von 15,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,78 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 27.10.2023 hat MTU Aero Engines die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -10,61 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,14 EUR erwirtschaftet worden. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.517,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.349,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 19.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 10,89 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MTU Aero Engines von vor 10 Jahren eingefahren

MTU-Aktie dennoch leichter: MTU kommt mit vollen Auftragsbüchern von Dubai Air Show nach Hause

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen