MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 229,10 EUR abwärts. In der Spitze büßte die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 225,20 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 72.610 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 18.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 149,20 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 53,55 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 234,64 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 27.10.2022. In Sachen EPS wurden 2,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MTU Aero Engines 1,58 EUR je Aktie eingenommen. MTU Aero Engines hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.349,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.004,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.02.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 22.02.2024 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 8,12 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

