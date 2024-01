MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt sprang die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 219,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 219,30 EUR zu. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 221,50 EUR zu. Bei 219,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 62.239 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (245,10 EUR) erklomm das Papier am 21.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2023 bei 158,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MTU Aero Engines-Aktie derzeit noch 27,86 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 217,88 EUR aus.

Am 27.10.2023 lud MTU Aero Engines zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -10,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MTU Aero Engines in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.517,00 EUR im Vergleich zu 1.349,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte MTU Aero Engines am 29.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MTU Aero Engines.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MTU Aero Engines-Aktie in Höhe von 10,98 EUR im Jahr 2023 aus.

