MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 220,30 EUR.

Das Papier von MTU Aero Engines konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 220,30 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 221,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 219,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.088 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 245,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MTU Aero Engines-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,19 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 217,88 EUR.

MTU Aero Engines gewährte am 27.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -10,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MTU Aero Engines ein Ergebnis je Aktie von 2,14 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.517,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.349,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte MTU Aero Engines möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 10,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

