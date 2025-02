MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittag positiv

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 306,10 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die MTU Aero Engines-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 306,10 EUR nach oben. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 307,60 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 303,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 39.215 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (350,20 EUR) erklomm das Papier am 23.01.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,41 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 353,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der MTU Aero Engines-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 25.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 13,84 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

