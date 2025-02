MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 303,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 303,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MTU Aero Engines-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 301,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 303,60 EUR. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.786 Stück gehandelt.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 350,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 208,70 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MTU Aero Engines-Aktie 45,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MTU Aero Engines-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,32 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 353,20 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,18 Mrd. EUR, gegenüber 1,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte MTU Aero Engines am 05.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 25.02.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

