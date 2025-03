MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines reagiert am Mittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Zuletzt konnte die Aktie von MTU Aero Engines zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 343,10 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die MTU Aero Engines-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 343,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 343,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 341,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.098 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 356,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,76 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 64,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 354,20 EUR für die MTU Aero Engines-Aktie aus.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,18 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.05.2025 erfolgen. Am 05.05.2026 wird MTU Aero Engines schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 13,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

