MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Die Aktie von MTU Aero Engines zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 342,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 342,20 EUR. Die MTU Aero Engines-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 344,30 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 341,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.672 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 356,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,03 Prozent. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der MTU Aero Engines-Aktie liegt somit 63,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 354,20 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,18 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,18 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 05.05.2025 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 13,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

