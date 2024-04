MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Mittwochvormittag leichter

Kurs der MTU Aero Engines

Die Aktie von MTU Aero Engines gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der MTU Aero Engines-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 223,70 EUR.

Die MTU Aero Engines-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 223,70 EUR ab. Die MTU Aero Engines-Aktie sank bis auf 222,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.835 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 158,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,28 Prozent würde die MTU Aero Engines-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,68 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MTU Aero Engines 2,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,44 EUR an.

MTU Aero Engines veröffentlichte am 29.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MTU Aero Engines mit einem Umsatz von insgesamt 1,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,48 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 30.04.2024 dürfte MTU Aero Engines Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,14 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

